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В Ростовской области резко выросло количество случаев заражения коронавирусом

14:38
Пандемия коронавируса в России. Фото AFP
Пандемия коронавируса в России. Фото AFP
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В Ростовской области резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба губернатора региона.

В заявлении на официальном сайте правительства Ростовской области говорится, что это произошло из-за выявленного в городе Сальск крупного очага инфекции. Вспышка произошла в местном психоневрологическом интернате. Наибольший суточный прирост пациентов с коронавирусом (248 человек) зафиксирован в Сальском районе.

Всего в Ростовской области зафиксировано 3 417 случаев заражения коронавирусом, 353 — за прошедшие сутки. За все время зафиксировано 34 летальных исхода, выздоровели 1 200 человек.

Дополнительная информация:

https://www.donland.ru/news/9276/

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