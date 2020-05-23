В Ростовской области резко выросло количество случаев заражения коронавирусом

В Ростовской области резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба губернатора региона.

В заявлении на официальном сайте правительства Ростовской области говорится, что это произошло из-за выявленного в городе Сальск крупного очага инфекции. Вспышка произошла в местном психоневрологическом интернате. Наибольший суточный прирост пациентов с коронавирусом (248 человек) зафиксирован в Сальском районе.

Всего в Ростовской области зафиксировано 3 417 случаев заражения коронавирусом, 353 — за прошедшие сутки. За все время зафиксировано 34 летальных исхода, выздоровели 1 200 человек.