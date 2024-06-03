Турнир по легкой атлетике на Никольской улице: когда забеги и кто выступает
Турнир по легкой атлетике на Никольской улице пройдет во вторник, 4 июня. Атлеты будут соревноваться беге на 60 метров и беге на 60 метров с барьерами. Публикуем расписание стартов.
Расписание забега на Никольской:
17:00. Начало разминки
19:30. Окончание разминки
19:50. Церемония открытия
20:00 Бег 60 м — мужчины
20:09 Бег 60 м Забеги — женщины
20:18 Бег 60 м Шоу-забег
20:21 Бег 60 м Шоу-забег
20:26 Бег 60 м с/б Забеги — женщины
20:40 Бег 60 м с/б Забеги — мужчины
20:54 Бег 60 м Шоу-забег
20:57 Бег 60 м Шоу-забег
20:59 Разминка на дорожках
21:15 Бег 60 м Финал — женщины
21:20 Бег 60 м Финал — мужчины
21:26 Бег 60 м с/б Финал — женщины
21:31 Бег 60 м с/б Финал — мужчины
21:38 Бег 60 м Шоу-забег
21:45 Церемония награждения
Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на телеканале «Матч ТВ». Начнется телеэфир — в 19.30 мск.
К атлетам также присоединятся звездные и почетные гости. Среди них боксер Рой Джонс-младший, телеведущая Ольга Бузова, блогер Мария Погребняк, председатель Всероссийской Федерации легкой атлетики Петр Иванов, президент Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов и президент Федерации шахмат Московской области, гроссмейстер Сергей Карякин.
Неделя легкой атлетики в Москве пройдет с 4 по 10 июня. Спортсмены будут соревноваться в беговых и прыжковых дисциплинах, толкании ядра.