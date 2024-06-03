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Сегодня, 14:30

Турнир по легкой атлетике на Никольской улице: когда забеги и кто выступает

Турнир по легкой атлетике на Никольской улице пройдет 4 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото sportpoint/iStock

Турнир по легкой атлетике на Никольской улице пройдет во вторник, 4 июня. Атлеты будут соревноваться беге на 60 метров и беге на 60 метров с барьерами. Публикуем расписание стартов.

Расписание забега на Никольской:

17:00. Начало разминки

19:30. Окончание разминки

19:50. Церемония открытия

20:00 Бег 60 м — мужчины

20:09 Бег 60 м Забеги — женщины

20:18 Бег 60 м Шоу-забег

20:21 Бег 60 м Шоу-забег

20:26 Бег 60 м с/б Забеги — женщины

20:40 Бег 60 м с/б Забеги — мужчины

20:54 Бег 60 м Шоу-забег

20:57 Бег 60 м Шоу-забег

20:59 Разминка на дорожках

21:15 Бег 60 м Финал — женщины

21:20 Бег 60 м Финал — мужчины

21:26 Бег 60 м с/б Финал — женщины

21:31 Бег 60 м с/б Финал — мужчины

21:38 Бег 60 м Шоу-забег

21:45 Церемония награждения

Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на телеканале «Матч ТВ». Начнется телеэфир — в 19.30 мск.

К атлетам также присоединятся звездные и почетные гости. Среди них боксер Рой Джонс-младший, телеведущая Ольга Бузова, блогер Мария Погребняк, председатель Всероссийской Федерации легкой атлетики Петр Иванов, президент Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов и президент Федерации шахмат Московской области, гроссмейстер Сергей Карякин.

Неделя легкой атлетики в Москве пройдет с 4 по 10 июня. Спортсмены будут соревноваться в беговых и прыжковых дисциплинах, толкании ядра.

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