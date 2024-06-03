Неделя легкой атлетики в Москве: что такое забег на Никольской

Неделя легкой атлетики в Москве стартует 4 июня и завершится 10 июня. Серия легкоатлетических стартов пройдет под руководством Департамента спорта совместно с Всероссийской федерацией легкой атлетики. Спортсмены будут соревноваться в беговых и прыжковых дисциплинах, толкании ядра.

Во вторник, 4 июня, откроют старты соревнования на Никольской улице. Состязания пройдут в двух дисциплинах: бег на 60 метров и бег на 60 метров с барьерами. Начнется мероприятие с разминки в 17.00 по московскому времени. Церемония открытия состоится в 19.50 мск, после чего начнутся забеги.

Участвовать будут как атлеты, так и звездные гости. Среди них боксер Рой Джонс-младший, телеведущая Ольга Бузова, блогер Мария Погребняк. Также в забеге примут участие председатель Всероссийской Федерации легкой атлетики Петр Иванов, президент Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов и президент Федерации шахмат Московской области, гроссмейстер Сергей Карякин.

В прямом эфире трансляцию соревнований покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ». Начало эфира — в 19.30 мск.