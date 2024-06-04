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Сегодня, 17:16

Источник: пятеро мужчин избили боксершу из Чечни

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Аминат Эльбукаева.
Фото Соцсети

Пятеро мужчин в Швейцарии совершили нападение на девушку-боксера из Чечни Аминат Эльбукаеву, сообщает Telegram-канал «360.ru».

По данным источника, нападавшим якобы не понравилось, что девушка тренировалась в шортах. Сообщается, что спортсменку повалили на землю и били ногами. В своих социальных сетях Эльбукаева обратилась к матерям избивших ее мужчин.

«Вы, наверное, думаете сейчас, что совершили какой-то мужественный поступок? Когда будут сажать сыновей, не кричите везде, что ваших сыновей без вины осуждают. Это я матерям говорю. Надо знать, что ваши дети делают. Мне придется обратиться к властям.

«Ин Шаа Аллах, все пять человек ответите передо мною и в этом мире, и в другом. Потом не жалуйтесь, трусы. Группа трусов», — написала спортсменка.

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