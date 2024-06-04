Член СПЧ подвергла критике Хабиба Нурмагомедова за общение с Дональдом Трампом на турнире UFC

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова раскритиковала экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова за общение с бывшим президентом США Дональдом Трампом на турнире UFC 302.

Во время разговора Трамп пообещал 35-летнему спортсмену остановить войну в Палестине.

«И ему совершенно все равно, что Америка ведет войну с его страной — Россией. Что там происходит в Белгородской области Нурмагомедова не волнует, только Палестина, там ведь братья-мусульмане, а в Белгороде — неверные», — написала Ахмедова в своем Telegram-канале.

Также Ахмедова критически отозвалась о спортивных достижениях Нурмагомедова и его влиянии на молодежь Дагестана.

«Кто такой Нурмагомедов — герой для дагестанской молодежи? Что умного он когда-нибудь сказал? Ничего. Только в нарушение адатов ползал по рингу в трусах. Но он стал героем только потому, что на долгие десятилетия спорт оставался для дагестанцев единственным социальным лифтом», — добавила Ахмедова.

Нурмагомедов был секундантом Ислама Махачева во время поединка против Дастина Порье на турнире UFC 302. 32-летний россиянин победил своего соперника сабмишном в пятом раунде и во второй раз защитил титул промоушена в легком весе.

Нурмагомедов завершил свою профессиональную карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гейджи. На его счету 29 побед в 29 поединках по правилам ММА.