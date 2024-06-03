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Мемориал братьев Знаменских: даты и место проведения в 2024 году

Всероссийские соревнования «Мемориал братьев Знаменских» пройдут 6 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Министерство физической культуры и спорта Московской области

Всероссийские соревнования «Мемориал братьев Знаменских» пройдут в четверг, 6 июня. Турнир состоится на территории Северного спортивного центра в олимпийском комплексе «Лужники».

Следить за «Мемориалом братьев Знаменских» в прямом эфире можно на телеканале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Начнется эфир в 15.30 по московскому времени.

Состязания пройдут в рамках «Недели легкой атлетики», которые являются частью профессиональных легкоатлетических стартов ВФЛА «Королева спорта». Во время этапов атлетам будут начисляться рейтинговые очки, позволяющие отобраться в финал серии. Решающая стадия пройдет на чемпионате России в Екатеринбурге с 15 по 18 августа, прыгуны в высоту и с шестом будут соревноваться в Златоусте 24 августа.

По итогам турнира участники, занявшие призовые места, получат грамоты и денежное вознаграждение от Всероссийской федерации легкой атлетики.

Соревнования посвящены выдающимся бегунам 1930-х годов Георгию и Серафиму Знаменским.

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