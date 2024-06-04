Путин: «Нужно создать условия для максимально бесплатного занятия физкультурой и спортом в России»

Президент РФ Владимир Путин сделал поручение относительно развития физической культуры и спорта в России.

«Нам нужно стремиться к тому, чтобы как можно больше людей в стране занимались физической культурой и спортом, как можно больше! Нужно для этого создавать условия. Все мероприятия, направленные на решение именно этой задачи, должны быть, безусловно, отфинансированы государством», — приводит ТАСС слова Путина на совещании с членами правительства.

Глава государства также отметил, что нужно создать условия для бесплатного занятия физической культурой и спортом.

«Надо относиться к этому положительно и поддерживать все спортивные организации, но создать условия для максимально бесплатного занятия физической культурой и спортом — это наша абсолютная задача», — сказал Путин.

Ранее президент РФ поручил Министерству спорта представить предложения по повышению доступности занятий спортом.