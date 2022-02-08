Алана Мамаева потребовала от Павла Мамаева через суд 270 миллионов рублей

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана подала встречный иск в Пресненский суд Москвы о разделе совместно нажитого имущества на сумму более 269 миллионов рублей, сообщает журнал StarHit.

«Суд принял встречный иск на сумму 269 миллионов 256 тысяч 500 рублей. Требуем долю от совместно нажитого имущества, которую Мамаев сокрыл от раздела», — сообщил адвокат Мамаевой Вадим Лялин.

В официальных отношениях Мамаевы не состоят уже несколько месяцев. Павел Мамаев, по словам бывшей жены, изменил той с ее близкой подругой — блогером Надеждой Санько. Брошенная женщина осталась одна с двумя детьми: дочерью от футболиста и сыном от предыдущих отношений.

Со слов Аланы Мамаевой, Павел не платит алименты в нужном объеме и совсем не общается с дочкой. Футболист утверждает обратное, как и его новая избранница Надежда. Решить вопрос с разделом имущества мирно не получилось, поэтому пришлось обращаться в суд.

В своем иске Мамаева указывает на «скрытое имущество». Утверждается, что часть средств, заработанных футболистом в период брака, была потрачена на недвижимость и машины, оформленные на его родителей. Речь идет о квартире в центре Москвы на Цветном бульваре площадью 117 квадратных метров и два машиноместа в этом жилом комплексе, которые оформлены на мать Мамаева. На уже умершего отца Мамаева зарегистрированы квартира в Хамовниках, три дома на Киевском шоссе, нежилое помещение на Никольской улице и автомобиль Lexus LX 570.

Мамаева считает, что на оформленное на родителей ответчика имущество израсходовано 476 миллионов 876 тысяч рублей — эти деньги были общим имуществом супругов и израсходованы против воли истца, говорится в иске.