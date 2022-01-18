В России за сутки выявлено 31 252 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 31 252 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует «Оперштаб Москвы». Из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 688 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 24 564 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (8342), Санкт-Петербурге (4078), Московской области (2754), Краснодарском крае (715) и Свердловской области (597).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 865 512 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 322 678 летальных исходов, выздоровели 9 902 935 человек.