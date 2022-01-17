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Сегодня, 11:55

В России за сутки выявили 30 726 новых случаев заражения коронавирусом

Анна Горшкова
Корреспондент

За последние сутки в России выявлено 30 726 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 16,3процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 670 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 756 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (7529), Санкт-Петербурге (4132), Московской области (3388), Краснодарском крае (718) и Свердловской области (539).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 834 260 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 321 990 летальных исходов, выздоровел 9 878 371 человек.

Источник: https://t.me/COVID2019_official/4150
Коронавирус
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