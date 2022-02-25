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Сегодня, 15:29

В Москве отменили ряд ограничений в связи с улучшением эпидемиологической обстановки

В Москве отменили блокировку транспортных карт и удаленный режим работы
Роман Шишов
Корреспондент

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте сообщил об отмене ряда ограничений в столице в связи с пандемией коронавируса.

«В Москве продолжается устойчивое снижение заболеваемости «омикроном». По сравнению с пиком конца января число новых случаев ковида уменьшилось более чем в 3 раза. Количество госпитализаций сократилось вдвое, в том числе по детям — на 80%. Стационары и поликлиники возвращаются к работе в обычном режиме и увеличивают плановый прием пациентов», — говорится в сообщении.

С понедельника, 28 февраля 2022 г. отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания.

Требование о переводе 30% работников на удаленный режим работы из обязательного переводится в рекомендательное.

Источник: https://www.sobyanin.ru/o-situatsii-s-omikronom
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