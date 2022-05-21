В России за сутки выявили 5034 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 5034 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах.

Госпитализировано 1971 человек, зафиксировано 102 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 6288 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (339), Москве (337), Московской области (246), Ростовской области (180), Татарстане (175) и Нижегородской области (166).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 288 740 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 378 270 летальных исходов, выздоровели 17 683 089 человек.