Илон Маск выплатил 250 тысяч долларов из-за обвинений в домогательствах

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск выплатил 250 тысяч долларов стюардессе, которая заявила о том, что он предлагал ей интим, сообщает Insider.

По данным источника, в 2016 году во время перелета Маск вызвал к себе стюардессу и, обнажив перед ней свои гениталии, предложил девушке сделать ему эротический массаж. За интимную услугу Маск пообещал девушке купить лошадь.

В итоге стюардесса подала иск против владельца Space X, после чего компания выплатила денежную сумму.