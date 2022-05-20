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Сегодня, 22:27

Илон Маск выплатил 250 тысяч долларов из-за обвинений в домогательствах

Читать «СЭ» в
Илон Маск.
Фото Global Look Press

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск выплатил 250 тысяч долларов стюардессе, которая заявила о том, что он предлагал ей интим, сообщает Insider.

По данным источника, в 2016 году во время перелета Маск вызвал к себе стюардессу и, обнажив перед ней свои гениталии, предложил девушке сделать ему эротический массаж. За интимную услугу Маск пообещал девушке купить лошадь.

В итоге стюардесса подала иск против владельца Space X, после чего компания выплатила денежную сумму.

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