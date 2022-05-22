РФС провел в Мурманской области фестиваль проекта «Наша Смена»

Мурманская область стала очередным регионом, где РФС провел фестиваль футбольного проекта «Наша Смена», который реализуется при поддержке компании «Норникель».

В мероприятии приняли участие Андрей Аршавин, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Руслан Пименов и Елена Терехова. Были проведены мастер-классы, звезды футбола посетили предприятия, встретились с сотрудниками в формате Public talk, а также сыграли серию дружеских матчей.

РФС и компания «Норникель» заключили соглашение о сотрудничестве на 2021-2023 годы, согласно которому компания выступает партнером программ развития РФС.