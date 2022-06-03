В России за сутки выявили 4188 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 4188 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.

Госпитализировано 2093 человека, зафиксировано 78 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5234 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (302), Москве (264), Московской области (225), Воронежской области (157), Волгоградской области (132) и Нижегородской области (112).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 343 964 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 379 363 летальных исхода, выздоровели 17 755 194 человека.