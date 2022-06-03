Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

Сегодня, 11:27

В России за сутки выявили 4188 новых случаев заражения коронавирусом

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

За последние сутки в России выявлено 4188 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.

Госпитализировано 2093 человека, зафиксировано 78 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5234 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (302), Москве (264), Московской области (225), Воронежской области (157), Волгоградской области (132) и Нижегородской области (112).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 343 964 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 379 363 летальных исхода, выздоровели 17 755 194 человека.

Коронавирус
0
Читайте также
Подробности расставания Шакиры и Пике: постоянные измены и нежелание жениться
Волкову надо реанимировать карьеру, иначе титула не видать. Лучший россиянин в UFC готовится к бою с мотивированным Розенстрайком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Госдуме отреагировали на высказывания директора «Ролан Гаррос» о награждении российских спортсменов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости