В Госдуме отреагировали на высказывания директора «Ролан Гаррос» о награждении российских спортсменов

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление директора «Ролан Гаррос» Амели Моресмо о том, что в случае победы россиянки Дарьи Касаткиной на турнире она будет награждена под нейтральным флагом.

«Идет давление на организаторов со стороны воинствующих и неспокойных полуспортсменов, полуфункционеров, полуполитиков, которые постоянно давят и ищут политические подоплеки в выступлениях наших ребят. Такое выступление для нас понятно. У нас и так есть четкое понимание, что CAS лишил нас возможности выходить под наш гимн и символику. К тому же есть сложности со многими федерациями. Такого давления еще не было в мировом спорте. Наша основная задача — обеспечить нашим спортсменам возможность выступать, дать им право на участие в соревнованиях», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В полуфинале турнира Касаткина сыграет с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Джессика Пегула (США).

Отметим, что россиянка впервые в карьере вышла в 1/2 финала турнира «Большого шлема».