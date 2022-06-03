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Железняков: «После общения с детьми в ЛДНР, понимаешь, в каком раю ты живешь»

Железняков поделился впечатлениями от благотворительной поездки в ЛДНР
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Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал «СЭ» о впечатлениях от благотворительной поездки в ЛДНР.

«Поездка прошла замечательно. Конечно, она запомнилась детьми. Они совсем другие, не наши избалованные, — сказал Железняков «СЭ». — Когда ты общаешься с детьми, которые сейчас находятся там, понимаешь, в каком раю ты живешь. Все были очень рады нашему приезду. Дети получили подарки, но они не так были важны, как наш приезд и внимание с любовью».

Также хореограф признался, что многих приглашал в поездку с собой.

«Я звонил многим топовым хореографам, чтобы поехали вместе с нами, но все придумывали какие-то отмазки. Никто не отозвался. Но Ксюша Потылицына и Дима Иванов откликнулись сразу же. Дима Иванов сказал, что все дела отложит и поедет со мной. Ксюша сказала то же самое. Для меня это показатель человечности», — добавил Железняков.

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Алексей Железняков
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