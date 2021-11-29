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В России за сутки выявили 33 860 новых случаев коронавируса

15:49
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За последние сутки в России выявлено 33 860 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1209 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 27 700 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3434), Московской области (2236), Санкт-Петербурге (2181), Самарской области (941) и Краснодарском крае (751).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 604 233 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 273 964 летальных исхода, выздоровели 8 295 811 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3943

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Карен Саркисян все материалы автора

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