Лига здоровья нации назвала лучшие команды страны по фоновой ходьбе

В Мультимедийном информационном центре «Известия» состоялась торжественная церемония награждения победителей всероссийских соревнований по фоновой ходьбе «Человек идущий» 2021 года в командном зачете.

Чемпионат России по фоновой ходьбе в командном зачете «Человек идущий» в нынешнем сезоне собрал более 65 тысяч человек из 700 городов со всех регионов России. Организатором соревнования является Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. Чемпионат прошел в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Идейным вдохновителем чемпионата является президент Лиги, знаменитый кардиохирург, академик Лео Бокерия.

«С 2019 года Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» при поддержке Минспорта проводит командные чемпионаты России по фоновой ходьбе «Человек идущий». Чемпионат традиционно проходит в пяти соревновательных программах: для студенческих, корпоративных, муниципальных команд, команд пенсионеров и групп ЗОЖ. Уверен, это самые массовые соревнования в условиях пандемии. И все это благодаря вам. Я искренне рад, что соревнования из года в год становятся все популярнее и масштабнее. Что к нам присоединяются новые команды, что нас становится с каждым годом все больше. Сообщество «Человек идущий» растет. Я от всего сердца поздравляю победителей этого чемпионата и благодарю всех участников соревнований. Каждый из вас — победитель! Здоровья вам, благополучия, новых стартов и новых побед!» — отметил Бокерия.

C поздравлениями в адрес победителей соревнований также обратились министр спорта России Олег Матыцин, председатель ФНПР России Михаил Шмаков, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, 11-кратный чемпион мира Александр Тихонов, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, 10-кратная чемпионка мира, член президиума Лиги здоровья нации Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Алла Шишкина, олимпийский чемпион по гимнастике, трехкратный чемпион мира Артур Далалоян, олимпийский чемпион по современному пятиборью, четырехкратный чемпион мира Александр Лесун, москвич, экскурсовод, автор и ведущий программы «Пешком» на телеканале «Культура» Михаил Жебрак.

«От имени Министерства спорта Российской Федерации и от себя лично приветствую всех участников, организаторов чемпионата России по фоновой ходьбе «Человек идущий». Этот социальный проект, посвященный ходьбе и оздоровительным прогулкам, доказал свою актуальность и завоевал большую популярность в нашей стране. Сегодня он объединяет огромное количество людей самых разных возрастов и профессий вокруг ценностей спорта и здорового образа жизни. Соревнования по фоновой ходьбе дают прекрасную возможность каждому из участников проверить свои физические способности, продемонстрировать стойкость и умение точно рассчитывать свои силы. Желаю всем участникам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений», — сказал Матыцин.