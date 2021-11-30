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В России за сутки выявили 32 648 новых случаев коронавируса

11:49
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За последние сутки в России выявлено 32 648 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает канал «Оперштаб Москвы».

Из них 6,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1229 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 33 442 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2788), Московской области (2215), Санкт-Петербурге (2103), Самарской области (908) и Воронежской области (742).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 9 636 881 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 275 193 летальных исхода, выздоровели 8 329 253 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3946

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Карен Саркисян все материалы автора

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