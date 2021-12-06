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В России за сутки выявили 32 136 новых случая заражения коронавирусом

11:49
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 32 136 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них восемь процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 184 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 28 070 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3134), Санкт-Петербурге (2412), Московской области (2215), Самарской области (865) и Воронежской области (727).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 833 749 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 282 462 летальных исхода, выздоровели 8 530 476 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3976

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Карен Саркисян все материалы автора

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