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В России за сутки выявили 31 096 новых случаев заражения коронавирусом

11:49
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 31 096 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1182 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 34 615 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2573), Санкт-Петербурге (2381), Московской области (2208), Самарской области (781) и Краснодарский край (781).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 864 845 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 283 644 летальных исхода, выздоровели 8 565 091 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3986

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Карен Саркисян все материалы автора

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