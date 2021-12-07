В России за сутки выявили 31 096 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 31 096 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1182 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 34 615 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2573), Санкт-Петербурге (2381), Московской области (2208), Самарской области (781) и Краснодарский край (781).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 864 845 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 283 644 летальных исхода, выздоровели 8 565 091 человек.