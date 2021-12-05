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В России за сутки выявили 32 602 новых случая заражения коронавирусом

12:00
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 32 602 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 206 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 30 593 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3301), Санкт-Петербурге (2420), Московской области (2096), Самарской области (878) и Краснодарском крае (814).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 801 613 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 281 278 летальных исхода, выздоровели 8 502 406 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3972

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Карен Саркисян все материалы автора

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