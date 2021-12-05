В России за сутки выявили 32 602 новых случая заражения коронавирусом
12:00
За последние сутки в России выявлено 32 602 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 7 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 206 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 30 593 человека.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3301), Санкт-Петербурге (2420), Московской области (2096), Самарской области (878) и Краснодарском крае (814).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 801 613 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 281 278 летальных исхода, выздоровели 8 502 406 человек.
Дополнительная информация:
Читайте также
Протест фанатов «Спартака»: выступили против Fan ID, покинули стадион на 20-й минуте, Витория не понял смысла акции, а Соболев поддержал болельщиков
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю