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В России за сутки выявили 29 558 новых случая заражения коронавирусом

11:49
Коронавирус в России. Фото AFP
Коронавирус в России. Фото AFP
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За последние сутки в России выявлено 29 558 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1121 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 28 561 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2894), Московской области (1999), Санкт-Петербурге (1968), Краснодарском крае (812) и Самарской области (694).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 046 454 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 290 604 летальных исходов, выздоровели 8 769 916 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/4009

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Карен Саркисян все материалы автора

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