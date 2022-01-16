В России за сутки выявили 29 230 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 29 230 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 14,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 686 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 731 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6480), Санкт-Петербурге (3958), Московской области (3147), Нижегородской области (740), Краснодарском крае (655) и Свердловской области (564).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 803 534 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 321 320 летальных исходов, выздоровели 9 858 615 человек.