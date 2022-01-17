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Сегодня, 11:44

Татьяна Тарасова рассказала, что ее выписали из больницы

Виктория Кравченко
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что вернулась домой из больницы. Она продолжит лечение дома.

Тарасова была госпитализирована 11 января из-за головных болей и незавершенного курса лечения в стационаре.

«Я дома. Продолжаю лечиться, делаю капельницы и потихоньку восстанавливаюсь», — цитирует Тарасову РИА «Новости Спорт».

В декабре Тарасову дважды госпитализировали. Ухудшение состояния она почувствовала в ноябре, так что была вынуждена отменить поездку на «Гран-при России» в Сочи.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220117/tarasova-1768176039.html
Татьяна Тарасова
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