Татьяна Тарасова рассказала, что ее выписали из больницы

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что вернулась домой из больницы. Она продолжит лечение дома.

Тарасова была госпитализирована 11 января из-за головных болей и незавершенного курса лечения в стационаре.

«Я дома. Продолжаю лечиться, делаю капельницы и потихоньку восстанавливаюсь», — цитирует Тарасову РИА «Новости Спорт».