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В России за сутки выявили 25 769 случаев заражения коронавирусом

11:48
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За последние сутки в России выявлено 25 769 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 890 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 391 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (4294), Санкт-Петербурге (2463), Московской области (1646), Самарской области (620) и Воронежской области (591).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 586 536 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 209 918 летальных исходов, выздоровели 6 725 965 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3623

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Екатерина Савостина все материалы автора

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