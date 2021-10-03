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Адвокат Хохлова прокомментировал судебное разбирательство с Facebook

16:36
Дмитрий Хохлов. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Хохлов. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Анна Варганова, адвокат Дмитрия Хохлова, в разговоре с «СЭ» рассказала о ходе судебного разбирательства против американской компании Facebook.

45-летний российский специалист обратился в суд в связи с тем, что Facebook часто отправляет его в бан из-за созвучности фамилии с прозвищем украинцев.

«Никого ответа от Facebook мы не получили. Они будут осведомлены 5 октября, во вторник, после суда. Думаю, что они еще не поняли всю серьезность ситуации. Не знаю, когда они собираются что-то предпринимать. Наверное, они ждут решение американского суда», — сказала Варганова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Ранее появилась информация, что Хохлов требует взыскать с американской компании 150 миллионов рублей за блокировку его фамилии в социальной сети.

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