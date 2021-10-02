Бывший защитник «Милана» Каха Каладзе победил в первом туре выборов мэра Тбилиси

Кандидат от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», действующий мэр столицы Каха Каладзе победил на выборах мэра Тбилиси, согласно данным экзитпола, проведенного компанией GORBI по заказу телекомпании Imedi.

В Грузии на местных выборах лидирует партия «Грузинская мечта». Согласно данным экзитполов телекомпании «Имеди», она набрала 47,6% голосов. А вот политсила Михаила Саакашвили «Национальное движение» пока получает 27,1% голосов.

А вот экзитпол телекомпании «Мтавари архи» гласит, что «Грузинская мечта» лидирует только с 38,6% голосов, а «Национальное движение» получило 33% голосов.

А еще экзитпол телеканала «Формула» отмечает, что экс-футболист сборной Грузии Каха Каладзе лидирует на выборах мэра Тбилиси (43%). У Ники Мелии — 39%. По данным «Имеди», Каладзе также лидирует (51,3%), а у Мелии — 34,6%. А вот канал «Мтавари архи» отмечает, что у Мелии 40,8% голосов. У Каладзе же — 40,2%.