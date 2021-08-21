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Губерниев оценил провокационную футболку Бузовой

08:50
Ольга Бузова.
Ольга Бузова.
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выступление певицы Ольги Бузовой в Сочи.

«Когда других поводов нет, можно и о старом напомнить. Бузова прилетела в Сочи на один день. Надо успеть все. Поэтому на репетицию пришла в футболке «где мой коньяк?». А поет с Биланом в микрофон «Пьяную любовь». Вот так совпадение. Я так и не понял, перестала или не перестала?» — написал Губерниев в Telegram-канале.

14 июня Ольга Бузова стала гостьей программы «Все на Матч», посвященной Евро-2020. Во время эфира Губерниев довел артистку до слез несколькими вопросами, в том числе по поводу ее проблем с алкоголем.

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Сергей Разин все материалы автора

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