В России за сутки установлен новый рекорд смертности от коронавируса

За последние сутки в России выявлено 40 217 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 195 летальных исходов, что является новым суточным максимумом смертей за все время пандемии. За сутки в России полностью выздоровели 31 928 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6305), Санкт-Петербурге (3271), Московской области (2732), Самарской области (1603) и Воронежской области (802).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 673 860 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 243 255 летальных исходов, выздоровели 7 477 366 человек.