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Продления нерабочих дней в Москве после 8 ноября не будет

13:58
Продления нерабочих дней не будет. Фото Дмитрий Коротаев/"Известия"
Продления нерабочих дней не будет. Фото Дмитрий Коротаев/&quot;Известия&quot;
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что нерабочие дни в городе продлевать не будут, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября для снижения нагрузки на систему здравоохранения. При этом власти ряда регионов с наиболее сложной ситуацией по коронавирусу объявили нерабочие дни раньше.

Некоторые субъекты уже сообщают о принятых решениях. Так, губернатор Томской области решил продлить нерабочие дни в регионе до 15 ноября. Не исключают продления нерабочих дней власти Ульяновской, Амурской и Курганской областей, а также республики Коми.

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Иван Шитик все материалы автора

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