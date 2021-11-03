Продления нерабочих дней в Москве после 8 ноября не будет
13:58
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что нерабочие дни в городе продлевать не будут, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября для снижения нагрузки на систему здравоохранения. При этом власти ряда регионов с наиболее сложной ситуацией по коронавирусу объявили нерабочие дни раньше.
Некоторые субъекты уже сообщают о принятых решениях. Так, губернатор Томской области решил продлить нерабочие дни в регионе до 15 ноября. Не исключают продления нерабочих дней власти Ульяновской, Амурской и Курганской областей, а также республики Коми.
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