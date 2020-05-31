По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 9 268 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 40,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 138 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 4 414 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 595), Московской области (757), Санкт-Петербурге (359), Нижегородской области (301) и Свердловской области (265).

Всего на день 31 мая в России выявлено 405 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 693 летальных исхода, выздоровело 171 883 человека.