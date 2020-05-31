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В России за сутки — 9 268 новых случаев коронавируса. Число больных превысило в стране 400 тысяч

10:40
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
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По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 9 268 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 40,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 138 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 4 414 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 595), Московской области (757), Санкт-Петербурге (359), Нижегородской области (301) и Свердловской области (265).

Всего на день 31 мая в России выявлено 405 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 693 летальных исхода, выздоровело 171 883 человека.

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