По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 8 849 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 42 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 127 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 289 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 913 человек), Московской области (892), Санкт-Петербурге (408), Красноярском крае (376) и Нижегородской области (204).

Всего на день 21 мая в России выявлено 315 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 099 летальных исходов, выздоровел 92 681 человек.