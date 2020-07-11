В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 6 611 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 188 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 378 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (678), Санкт-Петербурге (296), Свердловской области (280), Ханты-Мансийском АО (268) и Алтайском крае (228).

Всего на данный момент в России выявлено 720 547 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 205 летальных исходов, выздоровели 497 446 человек.