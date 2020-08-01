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В России за сутки — 5 462 новых случая коронавируса

10:30
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 5 462 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 24,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 95 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 8 114 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (690), Свердловской области (202), Ханты-Мансийском АО (170), Санкт-Петербурге (161) и Нижегородской области (159).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 845 443 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 058 летальных исходов, выздоровели 646 524 человека.

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