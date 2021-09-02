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В России за последние сутки выявлено 18 985 новых случаев заражения коронавирусом

11:33
В России за последние сутки выявлено 18 985 новых случаев заражения коронавирусом. Фото «СЭ»
В России за последние сутки выявлено 18 985 новых случаев заражения коронавирусом. Фото «СЭ»

За последние сутки в России выявлено 18 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует «Опрештаб Москвы».

Из них 7,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 798 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 669 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1864), Санкт-Петербурге (1330), Московской области (614), Свердловской области (515) и Ростовской области (475).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 956 318 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 184 812 летальных исходов, выздоровели 6 218 048 человек.

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Роман Шишов все материалы автора

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