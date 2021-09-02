Лавров заявил, что США могут выкрасть подозреваемых в допинге российских спортсменов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что США начнут осуществлять попытки выкрадывать российских спортсменов под предлогом допинговых нарушений.

«Я не исключаю, что так же как американцы выкрадывают тех, кого они в чем-то подозревают по всему миру и просто вывозят на свою территорию незаконно, не исключаю, что подобные же методы будут применять и для наказания спортсменов, которые сдали положительный тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях», — цитирует Лаврова «Р-Спорт».

Экс-президент США Дональд Трамп в декабре 2020 года подписал принятый конгрессом «акт Родченкова» о борьбе с допингом во всем мире с помощью американских судов. Он позволяет выносить приговоры по уголовным делам за применение допинга на соревнованиях, в которых участвуют американские спортсмены. Закон назван именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт по делу ВАДА против РУСАДА, одним из основных параметров которого стал запрет российским спортсменам на ближайшие две Олимпиады использовать любую национальную символику. Под санкции попали флаг страны, гимн и даже само название «сборная России». Поэтому официально по всем документам на Играх в Токио выступала команда Олимпийского комитета России.