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В России за последние сутки выявлено 18 368 новых случаев заражения коронавирусом

12:59
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За последние сутки в России выявлена 18 368 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 6,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 790 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 325 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (1312), в Москве (1229), Московской области (543), Свердловской области (518) и Ростовской области (479).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 937 333 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 184 014 летальных исхода, выздоровели 6 199 379 человека.

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Иван Богун все материалы автора

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