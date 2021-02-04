Собянин допустил снятие основных ограничений по коронавирусу в Москве к маю

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда в столице могут быть сняты основные ограничения по коронавирусу.

«Я говорил о том, что январь будет переломным, и у нас начнется выход из этой сложной ситуации. Практически так и получается. Тем не менее, количество людей, которое находится в госпиталях, все равно еще высокое. Если тренд сохранится, то я думаю, действительно, к маю основные ограничения будут сняты», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

27 января власти Москвы сняли ряд ограничений, связанных с распространением коронавируса. Заведениям разрешили работать ночью, а для работодателей отменили обязательный перевод 30 процентов сотрудников на удаленную работу.