По состоянию на понедельник, 15 февраля, за последние сутки в России выявлено 14 207 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 394 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 13 935 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 818), Санкт-Петербурге (1 093), Московской области (801), Нижегородской области (431) и Воронежской области (356).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 086 090 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 80 520 летальных исходов, выздоровело 3 607 036 человек.