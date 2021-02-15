Главное о коронавирусе в России и мире на 15 февраля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на понедельник, 15 февраля, за последние сутки в России выявлено 14 207 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 394 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 13 935 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 818), Санкт-Петербурге (1 093), Московской области (801), Нижегородской области (431) и Воронежской области (356).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 086 090 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 80 520 летальных исходов, выздоровело 3 607 036 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 15 февраля общее число зараженных коронавирусом в мире — 109 411 812.

Первое место по числу зараженных занимают США — 28 261 480 человека. Далее идут Индия (10 9016 589) и Бразилия (9 834 513).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 497 174. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (239 294) и Мексика (174 207).

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