За последние сутки в России выявлен 17 741 новый случай коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Из них 10,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 594 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 27 922 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 837), Санкт-Петербурге (1 813), Московской области (928), Нижегородской области (474) и Воронежской области (384).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 774 672 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 71 076 летальных исходов, выздоровело 3 202 483 человека.