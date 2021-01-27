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В России выявлен 17 741 новый случай коронавируса

11:25
Коронавирус в России. Фото AFP
Коронавирус в России. Фото AFP
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За последние сутки в России выявлен 17 741 новый случай коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Из них 10,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 594 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 27 922 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 837), Санкт-Петербурге (1 813), Московской области (928), Нижегородской области (474) и Воронежской области (384).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 774 672 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 71 076 летальных исходов, выздоровело 3 202 483 человека.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/2403

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