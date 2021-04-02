В России выявили 8 792 случая коронавируса

По состоянию на четверг, 2 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 792 случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 400 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 832 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 764), Санкт-Петербурге (708), Московской области (601), Нижегородской области (277) и Ростовской области (243).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 563 056 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 99 633 летальных исхода, выздоровел 4 186 251 человек.