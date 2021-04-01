Бывшая жена Кержакова утверждает, что Александр вел неоднозначную переписку с экс-женой Аршавина

Милана Тюльпанова, бывшая жена главного тренера «Томи» Александра Кержакова, рассказала, что экс-супруг изменял ей. Она отметила, что он вел неоднозначную переписку с бывшей женой Андрея Аршавина Алисой.

«У него и с предыдущими женами ситуации были, — сказала Тюльпанова в интервью Youtube-каналу Super. — Одна его бывшая жена подавала заявление за избиение, и потом его забрала. Это была Маша, пусть она меня простит. Люди не меняются. Было наивно ожидать чего-то другого. Он пришел после матча, напился. Я впервые за три года наших отношений залезла в его телефон. Я залезаю, захожу в WhatsApp. Там были переписки по работе, тренировки там. И в моем детском неокрепшем мозгу мелькнула мысль — а дай я напишу слово в поиск, что-то вроде «трахнуть».

И как полились сообщения! И я залипла. Там было столько информации, которую мне не надо было знать. Причем были переписки даже с общими знакомыми, которых я знала. Например, была даже переписка Саши с бывшей женой Андрея Аршавина — Алисой. Переписка неоднозначного характера, как по мне. Там была такая дичь. Алиса тогда была с Аршавиным, да. По факту из всей этой четверки по итогу в нормальном контакте остались только мы с Андреем, потому что мы никогда не пересекались, и у нас не было причин конфликтовать».

3 мая 2018 года пара объявила о расставании. У них есть общий сын Артемий.