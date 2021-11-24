В России выявили 33 558 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 33 558 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, информирует канал «Оперштаб Москвы».

Из них 6,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 240 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 682 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2533), Московской области (1842), Санкт-Петербурге (1387), Самарской области (1201) и Краснодарском крае (830).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 434 393 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 267 819 летальных исходов, выздоровели 8 126 376 человек.