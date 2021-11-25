В России за сутки выявили 33 796 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 33 796 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает канал «Оперштаб Москвы».

Из них 6,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1238 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 38 450 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3349), Санкт-Петербурге (1538), Московской области (1483), Самарской области (1215) и Краснодарском крае (790).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 468 189 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 269 057 летальных исходов, выздоровели 8 164 826 человек.