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В России выявили 33 996 новый случай заражения коронавирусом

11:48
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За последние сутки в России выявлен 33 996 новый случай коронавируса в 85 регионах, информирует канал «Оперштаб Москвы».

Из них 6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1243 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 36051 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2749), Московской области (1871), Самарской области (1529), Санкт-Петербурге (1060) и Республике Крым (775).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 400 835 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 266 579 летальных исходов, выздоровели 8 089 694 человека.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3918

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Карен Саркисян все материалы автора

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