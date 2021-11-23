В России выявили 33 996 новый случай заражения коронавирусом
11:48
За последние сутки в России выявлен 33 996 новый случай коронавируса в 85 регионах, информирует канал «Оперштаб Москвы».
Из них 6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1243 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 36051 человек.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2749), Московской области (1871), Самарской области (1529), Санкт-Петербурге (1060) и Республике Крым (775).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 400 835 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 266 579 летальных исходов, выздоровели 8 089 694 человека.
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