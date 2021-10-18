В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом за сутки
11:45
За последние сутки в России выявлено 34 325 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Это новый максимум случаев заражения коронавирусом за сутки в стране за весь период пандемии.
Из них 8,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 998 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 16 431 человек.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6823), Санкт-Петербурге (3097), Московской области (2768), Самарской области (915) и Нижегородской области (715).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 027 012 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 224 310 летальных исходов, выздоровели 7 017 055 человек.
Читайте также
Эмоциональный спич Хабиба: «Когда кто-то больной совершил плохой поступок — все СМИ пишут «дагестанцы». Зачем обобщать?!»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю