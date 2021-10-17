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«Буду очень скучать по своим детям, я плачу». Бывшая жена Аршавина рассказала о своей тяжелой болезни

Экс-супруга Андрея Аршавина высказалась о своем здоровье на фоне болезни
15:20
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Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса рассказала о своей тяжелой болезни.

«Сейчас ремиссия, мое мнимое благополучие. Я поймала себя на мысли, что на пятой скорости доделываю дела, чтобы детям было хорошо. Успела снять дом, который им нравится, подарила ротвейлера. Я буду очень скучать по своим клевым детям. От этого я плачу. Я устала болеть, дети тоже устали от такой жизни, но они борются», — рассказала Алиса в интервью 7дней.ru.

Женщина страдает от аутоиммунного некроза. Заболевание провоцирует разрушение кровеносных сосудов и тканей организма. О болезни Алиса узнала в мае 2020 года.

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина были в браке с 2016-го по 2019-й. У них есть общая дочь Есения.

В конце прошлого года был удовлетворен иск матери футболиста Татьяны о выселении ее бывшей невестки с детьми из особняка в питерском поселке Коломяги. Этот дом Аршавин предусмотрительно записал на мать еще в период брака.

Дополнительная информация:

https://7days.ru//health.7days.ru/vashe-zdorovie/osen-ne-vremya-bolet-kak-podderzhat-immunitet-zhenshchinam.htm?from=infinity_announcement&type=SuperView

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Виктория Кравченко все материалы автора

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